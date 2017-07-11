 أمريكا تنهي حظراً على حمل أجهزة كمبيوتر محمولة على خطوط الطيران السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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أمريكا تنهي حظراً على حمل أجهزة كمبيوتر محمولة على خطوط الطيران السعودية

أمريكا تنهي حظراً على حمل أجهزة كمبيوتر محمولة على خطوط الطيران السعودية
المناطق - متابعات

قالت إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية اليوم الإثنين، “إنها رفعت حظراً على حمل الركاب لأجهزة كمبيوتر محمولة على متن طائرات الخطوط الجوية السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة والتي كانت آخر شركة طيران تخضع لتلك القيود”.

وفرض المسؤولون الأمريكيون هذا الحظر في مارس (آذار) على 9 شركات طيران أغلبها من الشرق الأوسط ضمن إجراءات أمريكية لمواجهة تهديدات باحتمال وضع متفجرات في أجهزة كمبيوتر محمولة وغيرها من الأجهزة.

وفي الشهر الماضي، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن متطلبات أمنية جديدة وفرضت على كل خطوط الطيران اتباعها بدلاً من توسيع الحظر السالف ورفعت القيود عن شركات طيران تباعاً بالتزامن مع تعزيزها لإجراءات الأمن المتبعة لديها.

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