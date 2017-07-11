 البيت الأبيض: تيلرسون سيصدر بياناً عن الاتفاق النووي مع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: تيلرسون سيصدر بياناً عن الاتفاق النووي مع إيران

البيت الأبيض: تيلرسون سيصدر بياناً عن الاتفاق النووي مع إيران
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، سيصدر “قريباً جداً” بياناً عن اتفاق #إيران النووي مع القوى العالمية والذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه ” اتفاق سيء”.

ويتعين على وزارة الخارجية الأميركية، بموجب القانون الأميركي، أن تخطر الكونغرس كل 90 يوماً عن امتثال إيران للاتفاق المبرم في 2015. واليوم الاثنين هو نهاية الموعد. وأشار مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح للغاية أن تقول الإدارة إن إيران ملتزمة بالاتفاق رغم تحفظات ترامب عليه.

وقال سبايسر للصحفيين: “سيصدر وزير الخارجية بياناً قريباً جداً عن ذلك الاتفاق..أعتقد أنكم جميعاً تعرفون أن الرئيس أوضح أنه يعتقد أنه كان اتفاقاً سيئاً.. اتفاق سيء بالنسبة للولايات المتحدة”.

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