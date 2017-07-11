أكثر من 200  ألف مستفيد من خدمات 22 عيادة تخصصية بمستشفى جامعة نجران

شكل افتتاح المستشفى الجامعي بنجران إضافه جديدة للخدمات الصحية بالمنطقة، وتجربة ناجحة تميزت بها جامعة نجران عن غيرها من الجامعات الناشئة إذ تعد الجامعة من ضمن أربع جامعات سعودية تمتلك مستشفى جامعياً يخصها، حيث شهد المستشفى منذ افتتاحه عام 1430 توسعا ملحوظا بعد أن انطلق بعيادتين وأصبح عددها حاليا 22 عيادة في مختلف التخصصات.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور عوض السرحاني، أن أعداد المراجعين للمستشفى تزايدت بشكل ملحوظ بعد التوسع في أقسام المستشفى والخدمات المقدمة للمرضى، إذ قفز عدد المراجعين من العام الأول الذي استقبل المستشفى خلاله 2005 مراجعاً إلى 24606 مراجعا منذ بداية العام 1438 حتى شهر رجب، فيما تجاوز عدد المراجعين منذ افتتاح المستشفى حتى الآن 200 ألف مراجعاً.

وأكد السرحاني، أن عدد المرضى الذين زاروا العيادات الخارجية منذ بداية العام الحالي أكثر من 13610 مراجعا، فيما تجاوز عدد المرضى الذين استقبلهم قسم الطوارئ في نفس الفترة أكثر من 10996 مريضا، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية التي أجريت منذ افتتاح المستشفى حتى وقتنا الحالي الحالي تجاوزت 250 عملية جراحية في تخصصات مختلفة.

يذكر أن وفوداً من عدة جامعات زارت مؤخراً المستشفى الجامعي بجامعة نجران للاطلاع على التجربة الناجحة للجامعة في تأسيس وتشغيل المستشفى الجامعي، كما يجري الآن العمل على إنجاز مشروع المستشفى داخل المدينة الجامعية الواقع على مساحة كبيرة تقدر ب155.600 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تبلغ 400 مليون ريال، ومع نهاية اكتمال المشروع ستتضاعف سعته السريرية عما كان عليه، حيث سيحتوي في مرحلته الأولى على 200 سرير، وسيستمر في التوسع حتى تصل سعته إلى 800 سرير. كما سيضم المستشفى جميع العيادات التخصصية للرجال والنساء.