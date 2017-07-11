رئيس النادي الأدبي ومثقفي ومثقفات نجران يشكرون الأمير سلطان بن سلمان

قدم رئيس النادي الأدبي ومثقفي ومثقفات منطقة نجران شكرهم وفخرهم واعتزازهم بما شاهدوه من

مناظر الإبداع والألق التي أبهرتهم خلال افتتاح فعاليات سوق عكاظ (١١) وما تضمنه السوق من فعاليات جديدة مبتكرة .

وقدم رئيس النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد ال مرضمه أصالة عن نفسه ونيابه عن مثقفي ومقفات المنطقة شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان على هذا التميز والأبداع وقال ال مرضمه ان ماشاهدنا في فعاليات الأفتتاح يجعلنا نفاخر بهذه القبلة السياحية المتميزة ، داعين الله عز وجل لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التوفيق واضاف ال مرضمه اننا نعاهد أنفسنا على التعاون مع سموه الكريم في كل ما من شأنه رفعة هذا المشروع الوطني الشامخ .