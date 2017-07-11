منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد  

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه عميد كلية الهندسة بجامعة الملك خالد مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات البيئية الدكتور حسين الوادعي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الكتور عبداللطيف الحديثي وعميد كلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله بن علي ال كاسي ونائب رئيس وحدة التوعية الفكرية بالجامعة رئيس برنامج “وطننا أمانة” الدكتور مسفر الوادعي .

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير مفصل قدمه الدكتور حسين الوادعي احتوى على عدد من الدراسات والإحصاءات البيئية لمنطقة عسير .

كما تسلم سموه تقرير مفصل مقدم من معهد البحوث والدراسات الاستشارية من الجامعة قدمه الدكتور عبداللطيف الحديثي .

كما أطلع سمو نائب أمير منطقة عسير على تقرير عن المؤتمر الدولي المعلم وعصر المعرفة قدمه الدكتور عبدالله ال كاسي

وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن برنامج وطننا أمانة قدمه الدكتور مسفر الوادعي

وفي نهاية اللقاء قدم سمو نائب أمير المنطقة شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الملك خالد على الجهود المبذولة من قبل الجامعة ممثلة فيما تقدمه من دراسات وبحوث الهدف منها دفع عجلة التنمية وترسيخ المبادئ الصحيحة لدى فئات المجتمع إضافة إلى التوعية الفكرية والاجتماعية .