 منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد   | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد   رئيس النادي الأدبي ومثقفي ومثقفات نجران يشكرون الأمير سلطان بن سلمان أكثر من 200  ألف مستفيد من خدمات 22 عيادة تخصصية بمستشفى جامعة نجران البيت الأبيض: تيلرسون سيصدر بياناً عن الاتفاق النووي مع إيران أمريكا تنهي حظراً على حمل أجهزة كمبيوتر محمولة على خطوط الطيران السعودية 25 لوحة توعوية في فعاليات اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي الخميس القادم وزير خارجية فرنسا في نهاية جولته: حل الأزمة القطرية مرهون بالبيت الخليجي وأن “لا حل إلا خليجياً” كتابات عنصرية بمدينة إيرانية تثير استياء واسعاً بين العرب محكمة أمريكية تطلب نشر لائحة زوار ترامب في فلوريدا إطلالة حديقة الأمير سلطان بن سلمان على شفاء تهامة تستهوي المصطافين والزوار وزير حقوق الإنسان اليمني يلتقي المبعوث الأممي مصادر أميركية: قطر رضخت بالتوقيع على اتفاقية منع تمويل الإرهاب بعد تصاعد أزمتها مع الدول الخليجية ومصر

منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد  

منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد  
المناطق - أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه عميد كلية الهندسة       بجامعة الملك خالد مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات البيئية الدكتور حسين الوادعي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الكتور عبداللطيف الحديثي وعميد كلية التربية بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالله بن علي ال كاسي ونائب رئيس وحدة التوعية الفكرية بالجامعة رئيس برنامج “وطننا أمانة” الدكتور مسفر الوادعي .
واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير مفصل قدمه الدكتور حسين الوادعي احتوى على عدد من الدراسات والإحصاءات البيئية لمنطقة عسير .
كما تسلم سموه تقرير مفصل مقدم من معهد البحوث والدراسات الاستشارية من الجامعة قدمه الدكتور عبداللطيف الحديثي .
كما أطلع سمو نائب أمير منطقة عسير على تقرير عن المؤتمر الدولي المعلم وعصر المعرفة قدمه الدكتور عبدالله ال كاسي
وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن برنامج وطننا أمانة قدمه الدكتور مسفر الوادعي
وفي نهاية اللقاء قدم سمو نائب أمير المنطقة شكره وتقديره لمعالي مدير جامعة الملك خالد على الجهود المبذولة من قبل الجامعة ممثلة فيما تقدمه من دراسات وبحوث الهدف منها دفع عجلة التنمية وترسيخ المبادئ الصحيحة لدى فئات المجتمع إضافة إلى التوعية الفكرية والاجتماعية .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>