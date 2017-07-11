 ضمن تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها.. صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز بديلة مجاوره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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ضمن تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها.. صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز بديلة مجاوره

ضمن تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها.. صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز بديلة مجاوره
المناطق - محمد الغبيشي - الرياض 

ضمن خطط وزارة الصحة لتنفيذ اعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية أغلقت صحة الرياض ٤ من مراكزها الصحية مؤقتاً ولمدة “٤” أشهر  وذلك لبدء تنفيذ مشروع اعادة تأهيل وتطوير المراكز الصحية بالمنطقة ، وضمت المراكز المغلقة والمراكز البديلة التالي :
١- مركز صحي الخليج “١” والبديل مركز صحي الملك فيصل .
٢-مركز صحي الوادي والبديل مركزي النفل والفلاح .
٣-مركز صحي المربع والبديل مركز صحي اسكان المعذر .
٤- مركز صحي المنصورة والبديل مركزي غبيرة والخالدية .

ووجهت صحة الرياض مراجعي المراكز الصحية المغلقة بمراجعة المراكز الصحية المجاورة  الى ان يتم الانتهاء من مشروع التطوير والتأهيل

و أوضحت صحة الرياض لمراجعي المراكز المغلقة عبر لافتات تم وضعها بمدخل كل مركز بمراجعة المركز الصحي لتلقي الخدمات العلاجية ، كما أشعرتهم بنقل ملفاتهم الصحية الى المركز الصحي المجاور، وتم وضع رقم هاتف للاستعلام والاستفسار.

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