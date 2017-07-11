 برنامج ( أتقن ) بمرحلته الثانية ينطلق في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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برنامج ( أتقن ) بمرحلته الثانية ينطلق في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير

برنامج ( أتقن ) بمرحلته الثانية ينطلق في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير
المناطق - أبها

بدأت الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير في كلا من (الكلية التقنية ببيشة وفرع الكلية التقنية بأحد رفيده والمعهد الصناعي الثانوي بمحايل عسير والمعهد الصناعي الثانوي ببلقرن والمعهد الصناعي الثانوي بظهران الجنوب) في تنفيذ برنامج التدريب المجتمعي “أُتقن” بمرحلته الثانية التي تستمر لأربعة أسابيع والذي يمكن التقديم عليه من خلال البوابة الالكترونية للتسجيل https://ctc.tvtc.gov.sa   بمعدل أربع ساعات يومياً , حيث بين مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور عبدالله ال مرزوق بأن الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بمنطقة عسير فتحت أبوابها للمجتمع للاستفادة من هذه الدورات وأن التسجيل بالبرامج التدريبية متاح لكافة السعوديين والسعوديات لمن تتجاوز أعمارهم (15) عام خلال الفترة المسائية يحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وبين ال مرزوق بأن التسجيل مستمر للمرحلة الثانية والتي ستقدم دورات متعددة في مختلف المجالات التقنية والمهنية .

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