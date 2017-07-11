خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقة تلقت بلاغ عن حادث تصادم نجم عنه خمس وفيات وإصابة حرجة .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عند الساعة 10:17 من مساء اليوم عن حادث تصادم على طريق الطائف بالقرب من بني رزام (شمال أبها ١٠كم) بين سيارتين احدها من نوع أكسنت أصيب قائدها بإصابات حرجه وتم نقله لمستشفى أبها الخاص.

والسيارة الثانية من نوع صالون تستقله عائلة مكونة من خمسة أشخاص توفوا جميعاً في الموقع.

وباشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه اضافه الى القيادة الميدانية.

وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقه عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم