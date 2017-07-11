 خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد.. إسرائيل تدرب السياح اليهود على قتل الفلسطينيين انقلاب على الانقلاب .. أكبر عملية تسريح ينفذها الحوثيون في صفوف قوات المخلوع وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض تطبيقات على الهاتف لحل اضطرابات النوم! ماليزيا تدين إغلاق المسجد الأقصى وتصفه بالعمل الإستفزازي خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف برنامج ( أتقن ) بمرحلته الثانية ينطلق في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير ضمن تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها.. صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز بديلة مجاوره منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد   رئيس النادي الأدبي ومثقفي ومثقفات نجران يشكرون الأمير سلطان بن سلمان أكثر من 200  ألف مستفيد من خدمات 22 عيادة تخصصية بمستشفى جامعة نجران البيت الأبيض: تيلرسون سيصدر بياناً عن الاتفاق النووي مع إيران

خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف

خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف
المناطق - أبها

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير  محمد بن حسن الشهري  ان عمليات المنطقة تلقت بلاغ  عن حادث تصادم  نجم عنه خمس وفيات وإصابة حرجة .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عند الساعة 10:17 من مساء اليوم  عن حادث تصادم على طريق الطائف بالقرب من بني رزام (شمال أبها ١٠كم) بين سيارتين احدها من نوع أكسنت أصيب قائدها بإصابات حرجه وتم نقله لمستشفى أبها الخاص.
والسيارة الثانية من نوع صالون تستقله عائلة مكونة من خمسة أشخاص توفوا جميعاً في الموقع.
وباشر الحادث ثلاث فرق اسعافيه اضافه الى القيادة الميدانية.
وقدم مدير عام فرع الهيئة بمنطقه عسير محمد بن عبدالله بن مزهر تعازيه لذوي المتوفين  وداعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل. مجددا دعوته لجميع الاخوة قائدي المركبات بالتقيد بالسرعة النظامية  والالتزام بتعليمات المرور حفاظا على سلامتهم وسلامة من معهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>