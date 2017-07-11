ماليزيا تدين إغلاق المسجد الأقصى وتصفه بالعمل الإستفزازي

أدانت ماليزيا بأشد العبارات على لسان رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق إغلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، عادّة ذلك خرقا للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف نجيب في تغريدةٍ على حسابه في موقع تويتر إن قيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين المسلمين من دخول المسجد هو خرق للقوانين والأعراف الدولية.

من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الماليزية إدانة عملية الإغلاق بأشد العبارات ووصفت ذلك بالعمل الاستفزازي الذي تقوم به دولة الإحتلال هو انتهاك صارخ لحرمة الأماكن الإسلامية المقدسة، وانتهاك خطير لحقوق المسلمين في أداء شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية من دون أي قيود.

وشدد البيان على أن حرية العبادة هي حق مضمون في القانون الدولي، ويجب معارضة أي انتهاك لهذا الحق.

وطالبت ماليزيا الاحتلال بإعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري أمام المصلين المسلمين، ووقف أي أعمال من شأنها أن تغير الوضع القائم في المكان الإسلامي المقدس.

وأغلقت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ يوم الجمعة المسجد الأقصى أمام المصلين وذلك لأول مرة منذ العام 1969، في أعقاب استشهاد ثلاثة من الشبان، ومقتل جنديين صهيونيين .