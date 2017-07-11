 وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض

وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر فرص وظيفية شاغرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– طبيب عيون
– طبيب باطنة
– طبيب علم أمراض
– طبيب أشعة
– طبيب عام
– أخصائي تخدير
– مدير مجلس المراجعة المؤسسية لقسم الأبحاث (IRB)
– عالم أبحاث
– فني أبحاث (طبية)
– مشرف أحياء دقيقة
– رئيس أخصائيي بنك العيون
– أخصائي بنك العيون
– أخصائي مختبرات
– أخصائي علاج تنفسي
– أخصائي/أخصائية تمريض
– أختصاصي قياس وتقويم البصر
– منسق أبحاث إكلينيكي
– فني علوم طبية
– فني علاج تنفسي
– فني تخدير
– فني مواد التعقيم
– مهندس أجهزة طبية
– منسق قسم تطوير الجودة المستدامة
– أخصائي إحصاءات حيوية
– فني اختزال طبي
– محلل معلومات
– كاتب ترميز

وأشار إلى أن التقديم عن طريق الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1438/10/22هـ حتى يوم السبت الموافق 1438/11/6هـ.

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