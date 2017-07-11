وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عن توفر فرص وظيفية شاغرة.

وجاءت الوظائف بالمسميات التالية:

– طبيب عيون

– طبيب باطنة

– طبيب علم أمراض

– طبيب أشعة

– طبيب عام

– أخصائي تخدير

– مدير مجلس المراجعة المؤسسية لقسم الأبحاث (IRB)

– عالم أبحاث

– فني أبحاث (طبية)

– مشرف أحياء دقيقة

– رئيس أخصائيي بنك العيون

– أخصائي بنك العيون

– أخصائي مختبرات

– أخصائي علاج تنفسي

– أخصائي/أخصائية تمريض

– أختصاصي قياس وتقويم البصر

– منسق أبحاث إكلينيكي

– فني علوم طبية

– فني علاج تنفسي

– فني تخدير

– فني مواد التعقيم

– مهندس أجهزة طبية

– منسق قسم تطوير الجودة المستدامة

– أخصائي إحصاءات حيوية

– فني اختزال طبي

– محلل معلومات

– كاتب ترميز

وأشار إلى أن التقديم عن طريق الرابط اعتباراً من اليوم الأحد 1438/10/22هـ حتى يوم السبت الموافق 1438/11/6هـ.

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