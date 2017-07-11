 انقلاب على الانقلاب .. أكبر عملية تسريح ينفذها الحوثيون في صفوف قوات المخلوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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انقلاب على الانقلاب .. أكبر عملية تسريح ينفذها الحوثيون في صفوف قوات المخلوع

انقلاب على الانقلاب .. أكبر عملية تسريح ينفذها الحوثيون في صفوف قوات المخلوع
المناطق - وكالات

كشفت مصادر عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء أن ميليشيات الحوثي نفذت أكبر عملية تسريح في صفوف قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع صالح واستبدلت الآلاف من الضباط والجنود بعناصر تابعة لها.

وفي الأثناء، أفادت مصادر بأن القيادي الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أقال مؤخراً قائد القوات الخاصة في الحديدة الموالي للمخلوع صالح، وعين بدلاً منه أبو علي الكحلاني الموالي لعبد الملك الحوثي.

وذكرت كالة الأنباء اليمنية “سبأ” الخاضعة لسيطرة الانقلابيين في صنعاء في وقت سابق من تموز/يوليو الحالي عن هيمنة الحوثيين على رئاسة ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للمرة الثانية على التوالي ولدورتين متتاليتين على حساب أنصار المخلوع علي عبدالله صالح.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تعبر عن انقلاب جديد للحوثيين على شريكهم في الانقلاب على الشرعية.

واختار المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين وحزب صالح، القيادي الحوثي، صالح الصماد، لرئاسة المجلس للمرة الثانية على التوالي.

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