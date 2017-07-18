تصريح جديد لـ”الصندوق العقاري” بشأن استبعاد المواطنين من برنامج التمويل المدعوم

أكد صندوق التنمية العقارية، أن برنامج التمويل المدعوم تم إقراره من قبل مجلس إدارة الصندوق، وأي تعديل على البرنامج لا يتم إلا بعد موافقة المجلس وإعلان التعديل رسمياً.

وقال حمود العصيمي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الصندوق، إنه لم يتم وضع أي تصنيفات جديدة للمستفيدين، ولم يتم استبعاد أي مواطن، وإذا تم إصدار الموافقة على طلب أي مواطن، فيمكنه الحصول على دعم مركز خدمة المستفيدين للحصول على التمويل من الممولين، ويتم منحه مهلة سنتين في حالة كانت عليه أي التزامات حتى يتمكن من سداد التزاماته ليحصل على التمويل المدعوم.

وكان خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية قد أوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الإسكان للإعلان عن إطلاق 27658 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها السادسة من برنامج “سكني”، أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، مبينا أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى التمويل الذاتي.

وذكر أن تدشين المركز الجديد يؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول، وخدمة المواطنين، وتسهيل حصول المستحقين على التمويل، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل تمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوى، وبحث سبل إنهاء كل الأمور العالقة، كما يعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من المصارف والمؤسسات التمويلية”.