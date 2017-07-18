 تصريح جديد لـ”الصندوق العقاري” بشأن استبعاد المواطنين من برنامج التمويل المدعوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تصريح جديد لـ”الصندوق العقاري” بشأن استبعاد المواطنين من برنامج التمويل المدعوم شاهد.. إسرائيل تدرب السياح اليهود على قتل الفلسطينيين انقلاب على الانقلاب .. أكبر عملية تسريح ينفذها الحوثيون في صفوف قوات المخلوع وظائف شاغرة في مستشفى الملك خالد التخصصي بالرياض تطبيقات على الهاتف لحل اضطرابات النوم! ماليزيا تدين إغلاق المسجد الأقصى وتصفه بالعمل الإستفزازي خمس وفيات وإصابة حرجة بحادث مروري على طريق الطائف برنامج ( أتقن ) بمرحلته الثانية ينطلق في عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بعسير ضمن تطوير المراكز الصحية والارتقاء بخدماتها.. صحة الرياض تغلق ٤ مراكز صحية مؤقتاً وتوجه المراجعين لمراكز بديلة مجاوره منصور بن مقرن يستقبل معالي مدير جامعة الملك خالد   رئيس النادي الأدبي ومثقفي ومثقفات نجران يشكرون الأمير سلطان بن سلمان أكثر من 200  ألف مستفيد من خدمات 22 عيادة تخصصية بمستشفى جامعة نجران

تصريح جديد لـ”الصندوق العقاري” بشأن استبعاد المواطنين من برنامج التمويل المدعوم

تصريح جديد لـ”الصندوق العقاري” بشأن استبعاد المواطنين من برنامج التمويل المدعوم
المناطق - الرياض

أكد صندوق التنمية العقارية، أن برنامج التمويل المدعوم تم إقراره من قبل مجلس إدارة الصندوق، وأي تعديل على البرنامج لا يتم إلا بعد موافقة المجلس وإعلان التعديل رسمياً.

وقال حمود العصيمي مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الصندوق، إنه لم يتم وضع أي تصنيفات جديدة للمستفيدين، ولم يتم استبعاد أي مواطن، وإذا تم إصدار الموافقة على طلب أي مواطن، فيمكنه الحصول على دعم مركز خدمة المستفيدين للحصول على التمويل من الممولين، ويتم منحه مهلة سنتين في حالة كانت عليه أي التزامات حتى يتمكن من سداد التزاماته ليحصل على التمويل المدعوم.

وكان خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية قد أوضح خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الإسكان للإعلان عن إطلاق 27658 منتجًا سكنيًا في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها السادسة من برنامج “سكني”، أنه بتدشين مركز دعم مستفيدي التمويل المدعوم يُمكن الإعلان عن بدء استقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، مبينا أن المركز عبر فروعه المنتشرة في المملكة سيقوم باستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى التمويل الذاتي.

وذكر أن تدشين المركز الجديد يؤكد حرص الصندوق على المساهمة في إيجاد الحلول، وخدمة المواطنين، وتسهيل حصول المستحقين على التمويل، وذلك من خلال تخصيص فرق عمل تمتلك الخبرة والكفاءة لاستقبال الشكاوى، وبحث سبل إنهاء كل الأمور العالقة، كما يعمل مركز دعم مستحقي التمويل المدعوم كحلقة وصل مباشرة بين المستفيدين والشركاء من المصارف والمؤسسات التمويلية”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>