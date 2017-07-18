 هجوم مباغت وعنيف للشرعية في اليمن.. قطع خط الحديدة – تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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هجوم مباغت وعنيف للشرعية في اليمن.. قطع خط الحديدة – تعز

هجوم مباغت وعنيف للشرعية في اليمن.. قطع خط الحديدة – تعز
المناطق - وكالات

شن الجيش الوطني اليمني هجوماً عنيفاً ومباغتاً استهدف مواقع الميليشيات غرب معسكر خالد بمفرق المخا غرب تعز.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش الوطني استعاد جسر رسيان الهاملي، وقطع الخط الرابط بين مدينتي الحديدة وتعز بالقرب من منطقة البرح. كما سيطر على مركز عزلة الهاملي وقرية السوهره وأربعة مواقع جبلية وسط موزع.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع الانقلابيين في معسكر خالد ومحيطه ومزارع سابحة، ودمرت ثلاثة مخازن أسلحة للميليشيات في هيجة سابحة الواقعة جنوب مزرعة سابحة.

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