 تطبيقات احذر تنزيلها على الهاتف.. أولها سيصدمكم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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تطبيقات احذر تنزيلها على الهاتف.. أولها سيصدمكم

تطبيقات احذر تنزيلها على الهاتف.. أولها سيصدمكم
المناطق - وكالات

تتعدد التحذيرات حول تنزيل بعض التطبيقات على الهواتف والتي قد تجعله ضعيفاً وسهلاً على وصول الفيروسات. إليكم أبرز هذه التطبيقات:

تطبيقات تنظيف الهاتف التي تسّرع عمله وتحميه من الفيروسات ليست كلّها صالحة بلّ من الممكن أن تكون ناقلة للفيروسات.
تطبيقات تقوية شبكات الواي فاي وهميّة فهي لا تقوم بأيّ دور سوى استهلاك البطاريّة ونقل الفيروسات.
تطبيقات الحفاظ على عمر بطارية الهاتف كاذبة فما من أمر قد يقوم بذلك سوى تقليص مدّة استخدام الهاتف.
تطبيقات تزعم المحافظة على شاشة الهاتف من الكسر كاذبة فالـ Screen Protector الحلّ الوحيد لحماية الشاشة من التكسّر.
تطبيقات كشف الكذب جميعها باطلة وسوف تلحق الضرر بالهاتف
تطبيقات تحويل صورك إلى كرتونية وأصوات الحيوانات، الكثير منها لا يعمل وقد تكون فيروسا يخترق هاتفك، ويضره.
تطبيقات لتحميل التعبيرات Emojs وجميعها ليست حقيقية، فهاتفك الأندرويد لديه تعبيرات الوجه المعروفة والخاصة بهاتفك وإصداره.

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