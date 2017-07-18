 صحيفة إسبانية: رئيس برشلونة قبض 30 مليون يورو من قطر لشراء أصوات مونديال 2022 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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صحيفة إسبانية: رئيس برشلونة قبض 30 مليون يورو من قطر لشراء أصوات مونديال 2022

صحيفة إسبانية: رئيس برشلونة قبض 30 مليون يورو من قطر لشراء أصوات مونديال 2022
المناطق - وكالات

أشارت صحيفة الناشيونال الإسبانية إلى أن رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل تورط في قضية رشوة لمسؤولين كان لهم أحقية التصويت في انتخابات كأس العالم 2022، وفقا لتقرير (UDEF وحدة الجرائم المالية والضريبية) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية.

ويوضح التقرير إمكانية تلاعب روسيل بنتائج التصويت من خلال رشاوٍ قدمها للقادة الأفارقة في الفيفا من أجل التصويت لصالح الدولة الآسيوية، الدولة التي دفعت 30 مليون يورو للحصول على خدماته لمدة ثماني سنوات.

المعلومات منقولة من التحقيق الذي تم إغلاقه بعد يوم من اعتقال روسيل في مايو الماضي، أيضا يذكر التقرير أن الـ 30 مليونا التي تم جمعها بين عامي 2007 و،2014 كانت قد دخلت حساب شركة «بونز التسويق الرياضي»، التي تعود ملكيتها لساندرو روسيل، وتم ضبط تحويلات بين 2013 و2014 من قبل الشركة نفسها بونز لعدد من الدول الأفريقية التي صوت رؤساء اتحاداتها في الانتخابات لصالح قطر لاستضافة كأس العالم 2022، وفي التقرير أيضا تمت الإشارة إلى التحقيق الجاري في سويسرا والذي يربط روسيل مع المؤامرة المزعومة لتزوير الانتخابات المذكورة آنفا، لاستضافة قطر لكأس العالم 2022، وفقا لـ”عكاظ”.

يذكر، أن التورط المزعوم لروسيل بالرشوة، يعززه ما ورد في تفاصيل أخرى من التقرير، إذ أنه قبض فاتورة بمبلغ 499,891 يورو، وتم إيداعها في حسابه الشخصي، مما يدعو للشك كونه «قبضها بشكل شخصي وفي حسابه البنكي الشخصي»، ولم تكن باسم أي من الشركات التي يملكها، وبذلك يمكن التخمين أنه قبضها كعمولة وساطة، و كان قد طُلب بعض العمليات وبعض الحسابات لروسيل من قبل الولايات المتحدة، وبذلك، يمكن تفهم المشاركة النشطة للغاية من السلطات الأمريكية في التحقيق.

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