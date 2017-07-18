انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية في المملكة

كشفت بيانات هيئة الإحصاء ، انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية في السعودية في يونيو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، فيما ارتفعت أسعار 30 سلعة أخرى.

وجاءت «الفاصوليا الخضراء» كأكثر السلع تراجعا في الأسعار بنسبة 21% في يونيو الماضي، تبعها الخيار المحلي بانخفاض نسبته 21%، ثم الملفوف والتين بنسبة هبوط بلغت 15% لكل منهما. وتراجعت الكوسا والبامية، وحليب البودرة، والرمان، والليمون، والموز بنسب تراوح بين 9-14%.

وتصدرت ارتفاعات المواد الغذائية كل من «الثوم الصيني، والسكر، والهيل، والدقيق، والدجاج المجمد، والفول المدمس، وزيت الزيتون المستورد».

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار خمس سلع غير غذائية خلال شهر يونيو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق باستثناء السجائر، بينما انخفضت أسعار 8 سلع أخرى.

الارتفاعات طالت كل من «مبيدات الحشرات، ودواء الغسيل، فحم، مناديل، الثياب» بنسب ارتفاع تتراوح بين 0.5% إلى 5%.

وانخفض كل من «الصابون السائل، الملابس الداخلية، والحفاضات، والصابون البودرة، والعقال، والعباءة، و شماغ إحدى الشركات».

وفي ما يخص الخدمات، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار كشف الطبيب بنسبة 4%، وتكلفة خياطة الثياب والملابس النسائية، وأسعار كشفية طبيب الأسنان وطبيب الأطفال، بنسب تصل حتى 4%.

وانخفضت أسعار الإقامة بالفنادق «غرفة واحدة» بسعر 10%، والشقق المفروشة بتكلفة 4%، وأجرة إصلاح السيارات، ونفقات الحفلات والأفراح بنسب تراوح بين 1-4%.