لهذا السبب .. احذر من “زجاجات المياه” المتروكة داخل السيارة

في ظل موجات الحر الشديدة التي تؤثر بالسلب على المتعلقات المتروكة داخل مقصورة السيارة، مثل زجاجات المياه والتي قد تشكل خطر كبير على صحة الانسان.

ويدفع ارتفاع دراجات الحرارة قائدي المركبات، للجوء لشرب الكثير من السوائل لتعويض كمية المياه المفقودة علي مدار اليوم أثناء العمل في الخارج.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية خطورة مادة البلاستيك المصنوع منها زجاجات مياه الشرب، لذلك ينصح الأطباء باستخدام زجاجات المياه المعبأة لمرة واحدة فقط.

ونصح طبيب الأورم شيريل كرو في أحد دراسات البريطانية التي أجريت على المياه المعبأة والمتروكة داخل السيارة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس، بعدم شرب هذا الماء لخطورته على صحة الانسان.

وأضاف شيريل أن أشعة الشمس والحرارة تتفاعل مع مادة البلاستيك المصنوعة منها زجاجات المياه المعبأة تنتج مادة خطيرة يطلق عليها “الديوكسين” وهى مادة شديدة السمية على خلايا أجسامنا.