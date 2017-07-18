منسوبو كلية الباحة الأهلية للعلوم يقدمون تعازيهم في وفاة والد مدير الاتصالات الإدارية بالكلية

قدم المستشار والممثل العام لمجلس أمناء كلية الباحة الاهلية للعلوم الدكتور الفاضل بنتركية ومنسوبوا الكلية تعازيهم ومواساتهم في وفاة والد مدير الاتصالات الإدارية بكلية الباحة الاهلية عبدالله محمد سعد الغامدي .

واعرب الدكتور الفاضل عن عميق حزنه في وفاة الشيخ محمد بن سعد الغامدي داعيا الله بان يرحم الفقيد وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وان اليه راجعون .

من جانبة أعرب مدير اتصالات الكلية عن شكره وامتنانه للدكتور الفاضل وكافة منسوبي كليه الباحة الاهلية على تعازيهم ومواساتهم والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب ودعى الله بان يكتب لهم الأجر والمثوبة .

والفقيد والد مدير شرطة محافظة بلجرشي العقيد عبدالعزيز محمد عيد ، تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته ، وقد صلي عليه صلاة الظهر بجامع الحاويه اليوم الاثنين الموافق ٢٣ /١٠ /١٤٣٨ وسيقام العزاء باستراحة قرية مسب بجوار جامع القريه بمدينة الباحة .