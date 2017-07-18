الأمير أحمد بن فهد: كل شهيدٍ يبذل روحه دفاعاً عن الدين والوطن يزيدنا إصراراً على دحر كل معتدي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية التعزية لوالد وذوي الشهيد الجندي أول/ محمد حسين هزازي من قوات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بحضور فضيلة مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، وقائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي، والذي استشهد إثر تعرض دوريته لإطلاق نارٍ بمحافظة القطيف، حيث استقبل والد الفقيد وأشقائه سموه بمقر العزاء بمحافظة الخبر.

وعبر سموه عن تعازيه ومواساته لوالد وذوي الشهيد محمد، مؤكداً أن كل شهيد من رجال الأمن يبذل روحه دفاعاً عن الدين والوطن من أي قوة وفي أي موقع يزيد من عزيمتنا وعزيمة وإصرار زملائه على بذل المزيد ودحر كل معتدي، سائلاً الله أن يغفر للشهيد ويجعله في جنة النعيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد الشهيد هزازي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على مواساته وتعزيته في مصابهم، مؤكداً أن هذه اللفتة غير مستغربة فعادة ولاة الأمر الاهتمام بشؤون المواطنين وهمومهم، سائلاً الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء على كل مايبذلونه في سبيل حماية الدين والوطن.