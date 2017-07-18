 “قياس” يعلن مواعيد اختبار المتقدمين إلى وظائف الخدمة المدنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

زلزال قوي قبالة شمال المحيط الهادي وتحذير من تسونامي جندي إيراني يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر ترامب يبقي على الاتفاق النووي مع إيران ويهدد بعقوبات ارتفاع الحرارة يشعل آلاف الحرائق في العالم القبض على 5 ألمانيات من أنصار داعش بالموصل “قياس” يعلن مواعيد اختبار المتقدمين إلى وظائف الخدمة المدنية الأمير أحمد بن فهد: كل شهيدٍ يبذل روحه دفاعاً عن الدين والوطن يزيدنا إصراراً على دحر كل معتدي منسوبو كلية الباحة الأهلية للعلوم يقدمون تعازيهم في وفاة والد مدير الاتصالات الإدارية بالكلية لهذا السبب .. احذر من “زجاجات المياه” المتروكة داخل السيارة انخفاض أسعار 51 سلعة غذائية في المملكة صحيفة إسبانية: رئيس برشلونة قبض 30 مليون يورو من قطر لشراء أصوات مونديال 2022 17 جريحاً بانفجار مركبة عسكرية جنوب تركيا

“قياس” يعلن مواعيد اختبار المتقدمين إلى وظائف الخدمة المدنية

“قياس” يعلن مواعيد اختبار المتقدمين إلى وظائف الخدمة المدنية
المناطق - الرياض

يعقد المركز الوطني للقياس بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية يومي الأحد والاثنين 21- 22 ذو القعدة 1438هـ ، اختبار ( تقييم-1)، الذي يستهدف جميع الحاصلين على درجة البكالوريوس والمتقدمين على برنامج جدارة.
وأوضح مدير الاتصال والإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي بالمركز الوطني للقياس إبراهيم الرشيد، أن اختبار ( تقييم-1)، يعد أحد الاختبارات التي يقدمها المركز للمتقدمين للوظائف الإدارية الخاصة بوزارة الخدمة المدنية للمرتبين السادسة والسابعة من حاملي درجة البكالوريوس وسيعقد في ( 13 ) مقراً على مستوى المملكة، مشيراً إلى أن الاختبار الأساسي لهذا الاختبار سيعقد بعد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1439هـ وسيحدد موعده لاحقاً.
وبين الرشيد أن اختبار القدرة المعرفية العامة (تقييم-1)، يعد اختباراً لقياس ما يمتلكه الفرد من قدرات وإمكانات معرفية كالقدرة اللغوية والقدرة الكمية والقدرة على الاستدلال المنطقي وغيرها من القدرات المعرفية العقلية التي يحتاجها الفرد للقيام بمهامه وأعماله اليومية والحياتية, وتتطلب جميع الوظائف والأعمال توافر درجة معينة من هذه القدرات ليتمكن الفرد من أداء مهامه الوظيفية على أكمل وجه؛ لذلك فإن هذه الاختبارات تستخدم لأغراض الانتقاء الوظيفي في معظم أنواع الوظائف وتصنيفاتها المختلفة، إضافة للأدوات الأخرى المستخدمة في الاختيار والتوظيف.
وأشار إلى أنه يمكن للمتقدمين الحصول على جميع المعلومات الخاصة بمحتوى الاختبار مع الأمثلة التدريبية والنشرة التعريفية للاختبار من صفحة برنامج الاختيار والتقييم بموقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني: https://goo.gl/7xrT1l

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>