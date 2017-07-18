 القبض على 5 ألمانيات من أنصار داعش بالموصل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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القبض على 5 ألمانيات من أنصار داعش بالموصل

القبض على 5 ألمانيات من أنصار داعش بالموصل
المناطق - وكالات

أعلن ضابط في قوات مكافحة الإرهاب العراقية القبض على عدد من الأجنبيات المقاتلات في صفوف تنظيم (داعش).وأوضح المتحدث أن هؤلاء النساء، وبينهن خمس ألمانيات، تم القبض عليهن يوم الخميس الماضي في المدينة القديمة في الموصل.وكتبت صحيفة (فيلت) الألمانية الصادرة غدا الثلاثاء عن هذا الموضوع ايضا استنادا إلى دوائر أمنية، ورجحت الصحيفة أن من بين هؤلاء النسوة، تلميذة 16/ عاما/ تنحدر من ولاية سكسونيا.وأضاف الضابط العراقي أن النساء كن مختبئات في أحد أنظمة الأنفاق التابعة لداعش، لافتا إلى أنه كان بحوزتهن أسلحة وأحزمة ناسفة لمهاجمة القوات العراقية.
وتابع أنهن كن يعملن في شرطة داعش، وأشار إلى أنه كان من بين النساء المقبوض عليهن من ينحدرن من روسيا وتركيا وكندا والشيشان.

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