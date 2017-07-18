جندي إيراني يقتل ثلاثة من زملائه وينتحر

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في بلدة آبيك التي تبعد نحو 40 كيلومترا شمال غربي طهران.

وقال على رضا رحماني حاكم البلدة “يجري التحقيق في الدافع وراء هذا الحادث المفجع ولا يمكننا التحدث عنه الآن قبل التحقيقات”.

وحسب أسوتشيدبرس، وقع الهجوم بعدما عارض ضباط كبار طلبا للمهاجم بنقله إلى مسقط رأسه.

ولم يتم تحديد هوية أي من الجنود في التقرير.

وفي سبتمبر، قتل جندي نفسه بعدما أطلق النار على ثلاثة من رفاقه وقتلهم.

تعد الخدمة العسكرية، التي تصل مدتها إلى 24 شهرا، إلزامية للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاما فما فوق في إيران.