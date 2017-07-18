زلزال قوي قبالة شمال المحيط الهادي وتحذير من تسونامي

حذر معهد أميركي من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بعد زلزال قوي في شمال المحيط الهادي بين أطراف جزر ألوشيان في ألاسكا وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة.

وحسب رويترز، حدث الزلزال الساعة 0134 صباح الثلاثاء (2334 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين) على بعد حوالي 200 كيلومتر من مدينة نيكولسكوي على جزيرة بيرينج قبالة كامتشاتكا. وكان مركزه غربي جزيرة أتو الواقعة في أقصى الطرف الغربي لجزر مجموعة نير أيلاندز التابعة لجزر ألوشيان.

كانت هيئة المسح الجيولوجي قد قدرت شدة الزلزال في البداية عند7.7 درجة.

وذكرت الهيئة أن الزلزال كان على عمق نحو عشرة كيلومترات فقط تحت قاع البحر وهو عمق ضحل من شأنه أن يضاعف تأثيره لكنه كان بعيدا إلى حد كبير عن أي بر رئيسي.

وقال المركز الأمبركي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي)”من المحتمل حدوث موجات مد خطيرة على السواحل الواقعة في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال”.

ومن المستبعد وصول الموجات إلى الساحل الشرقي لكامتشاتكا الواقع على بعد نحو 500 كيلومتر.

وأعقبت الزلزال سلسلة هزات تابعة تجاوزت شدة اثنين منها خمس درجات.