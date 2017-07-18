بالصور.. تسمية شوارع مجمع الطالبات بجامعة حائل بأسماء شخصيات نسائية رائدة

سجَّلت جامعة حائل أسماء الشوارع والميادين داخل مجمع كليات الطالبات بأسماء شخصيات نسائية رائدة أسهمت تاريخيًا في نقل العلم والمعرفة إقليميًا وعالميًا وأخرى أبرزت مكانة المرأة في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية.

وأوضحت د. حنان آل عامر المشرفة العامة على أقسام الطالبات، إن الفكرة لاقت استحسانًا لدى إدارة الجامعة نظرًا لكونها تهيئ مجمع الطالبات وتجعله أكثر قبولًا وسهولة في حفظ الممرات والشوارع الداخلية، حيث يقع المجمع على مساحة كبيرة جدًا ويحوي أكثر من 7 بوابات فعَّالة، و14 كلية و9 عمادات مساندة إضافة إلى الإدارات النسائية.

وشكرت مركز التواصل والتثقيف للطالبات على الجهود الكبيرة التي بذلت لإنهاء عمل الفكرة بشكلٍ صحيح وتقديم نماذج مشرقة من القامات النسائية التي قدمت إضافة كبيرة خلال أعمالهن السابقة سواءً في المملكة أو خارجها.

وضمت قائمة التسميات الملكة عفت الثنيان زوجة الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز، وزها حديد المهندسة المعمارية العالمية، والدكتورة حياة سندي العالمة السعودية، ورفيدة الأسلمي أول ممرضة في الإسلام، وعدد آخر من الرائدات في مختلف التخصصات.

