 وفاة 3 أشخاص حاولوا انتشال هاتف من حفرة صرف صحي في أوزبكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة 3 أشخاص حاولوا انتشال هاتف من حفرة صرف صحي في أوزبكستان

وفاة 3 أشخاص حاولوا انتشال هاتف من حفرة صرف صحي في أوزبكستان
المناطق - وكالات

أورد المكتب الصحفي لمصلحة الطوارئ في أوزبكستان، أمس الاثنين، أن ثلاثة أشخاص توفوا نتيجة تسممهم بالغازات، بعد سقوطهم في حفرة للمياه العادمة في أحد المنازل شرق البلاد.

هذا وأفادت مصلحة الطوارئ بأن امرأة، تسكن في دائرة يانغيكورغان، اتصلت بشخصين من الأهالي لمساعدتها على استخراج هاتفها المحمول الذي وقع منها في الحفرة. وبعد أن نزل الاثنان، فقدا وعيهما تحت تأثير الغازات. وقامت المرأة باستدعاء طبيب لمساعدتهما، إلا أنه فقد وعيه أيضا أثناء نزوله إلى الحفرة.

وفي نتيجة الحادثة، توفي الرجلان قبل إسعافهما، بينما فارق الطبيب الحياة داخل سيارة الإسعاف في الطريق إلى مستشفى.

كما أعلنت مصلحة الطوارئ أن سببت الوفاة هو الاختناق بسبب نقص الأوكسيجين في الهواء، الذي احتوى خليطا من الغازات السامة.

وأضاف المكتب الصحفي التابع لمصلحة الطوارئ أنه تم فتح تحقيق في الحادثة.

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