شرطة الرياض تعثر على الشاب المفقود بالأرطاوية

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد 22 شوال 1438 هـ تلقت غرفة عمليات دوريات الأمن بالأرطاوية بلاغ أحد المواطنين عن هروب ابنه ( 16 عاماً معتل نفسياً ) اثناء نزوله لأداء الفريضة بأحد المساجد و توجهه لمنطقة صحراوية مجاورة .

فور تلقيها البلاغ قامت شعبة دوريات الأمن بالارطاوية بتشكيل فريق للبحث عن المفقود تساندها فرق من الدفاع المدني , حيث تم عمل مسح ميداني شامل للمناطق الصحراوية المحيطة .

و بتوفيق من الله تم العثور على المفقود عند الساعة ( 10:45 ) من مساء اليوم نفسه بمنطقة صحراوية مجاوره .

تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتسليمة لوالده .