الجامعة العربية تدين إجراءات الاحتلال في القدس وتحذر من صراع ديني

حمّلت جامعة الدول العربية إسرائيل المسؤولية عن الإجراءات التي اتخذتها في المسجد الأقصى، وإغلاقه أمام المصلين، ومصادرة مفاتيحه، والعبث بمحتوياته، ومنع إقامة صلاة الجمعة فيه.

وأدان مجلس الجامعة، في بيان صادر عن الجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين 17 يوليو/تموز، في مقر الجامعة العربية، بشأن التطورات الأخيرة في القدس والحرم القدسي، الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية في القدس، محملا إياها المسؤولية الكاملة عما جرى من انتهاكات وممارسات بحق المسجد الأقصى ومقتنياته ووثائقه التاريخية.

واعتبر المجلس، الذي ترأسته الجزائر، بحضور الأمين العام أحمد أبو الغيط، والأمين العام لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، أن التطورات الأخيرة تأتي في إطار سعي إسرائيل لتغيير الواقع التاريخي في الحرم القدسي، وتركيب البوابات الإلكترونية، سابقة خطيرة لم تحدث منذ قرابة نصف قرن وتحديدا منذ جريمة إحراق المسجد الأقصى العام 1969.

وحذر المجلس من أن محاولة إسرائيل فرض واقع جديد، سيؤدي لتصعيد بالغ الخطورة وعواقب وخيمة في إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة.

وأكد المجلس رفضه لأي تغيير في الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، مشددا على ضرورة وقف وإلغاء جميع الإجراءات الإسرائيلية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما يشمل إزالة البوابات الإلكترونية واحترام حرية العبادة.