 “الشورى” يرفض تخصيص نسبة من عائدات “ساهر” لدعم قسم الإسعاف بالمستشفيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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“الشورى” يرفض تخصيص نسبة من عائدات “ساهر” لدعم قسم الإسعاف بالمستشفيات

“الشورى” يرفض تخصيص نسبة من عائدات “ساهر” لدعم قسم الإسعاف بالمستشفيات
المناطق - الرياض

رفض مجلس الشورى أمس (الإثنين) توصية تقدم بها 3 أعضاء تتعلق بتخصيص جزء أو نسبة من عائدات “ساهر”، لدعم أقسام الإسعافات في المستشفيات الحكومية؛ كي تتمكن من استقبال جميع الحالات الحرجة، بجودة وسرعة عالية.

واعتبرت رئيسة اللجنة الصحية في المجلس الدكتورة منى آل مشيط، وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن وزارتي الداخلية والمالية هما الجهتان المسؤولتان عن التوصية، ولا علاقة لوزارة الصحة بها.

وطالب عدد من أعضاء المجلس باستدعاء وزير الصحة توفيق الربيعة للمثول أمام المجلس، بعد انقضاء عام على تعيينه وزيراً للصحة، كما طالبوا بالاطلاع على برنامج خصخصة المستشفيات الحكومية لإبداء الرأي فيه.

ووافق المجلس على توصية جديدة تطالب وزارة الصحة بالعمل على توفير منشآت لكبار السن، الذين يحتاجون رعاية طبية طويلة الأمد، داعياً إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي اللازم، الذي يمكنها من الإسراع في تطبيق استراتيجية الأمن والسلامة داخل منشآتها الصحية.

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