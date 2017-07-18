“القحطاني”: تصريحات تميم عجلت بتأديب سلطة قطر واختزال القضية بها غير صحيح

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني أن السلطة القطرية تحاول اختزال المقاطعة بتصريحات تميم في وكالة الأنباء التي زعموا أختراقها وهذا غير صحيح، مؤكدا أن التصريحات عجلت بتأديب السلطة لا أكثر.

وذكر في تغريدات عبر حسابه على تويتر اليوم، إن محاولة استجداء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بزعم اختراق الوكالة والاتكاء على مصادر صحفية لن ينفعهم طالما تنظيم الحمدين الحاكم بأمره بقطر.

وقال ” على سلطة قطر مراجعة نفسها وسياستها العدوانية منذ انقلاب حمد على والده ثم مراجعة المطالب الـ ١٣ وقد تزيد؛ بعد أن اتضح للعالم سوء نيتهم”

وأضاف “البكائيات الكاذبة حول اختراق وكالة الأنباء ليست لب الموضوع من قريب ولابعيد وإذا كان تنظيم الحمدين يظن أنه سينجو بهذه الحجة فقد وهم كعادته”

وزاد: “اذكر تنظيم_الحمدين بـ #إلا_الفهد_لن_تمر_مرور_الكرام بأننا نحن نوقر آباءنا ونجل ملوكنا ومن عق والده أو سكت عن الإساءة لمليكه فليس منا ولسنا منه”