أردوغان يزور السعودية والكويت وقطر الأسبوع المقبل

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء 18 يوليو/تموز، عزم الرئيس رجب طيب أردوغان زيارة كل من السعودية والكويت وقطر، يومي 23 و24 يوليو الجاري.

وكان أردوغان، صرح، في وقت سابق، بأنه ينوي القيام بجولة على دول الخليج، في محاولة لتبديد التوتر بين قطر والإمارات والسعودية، بعد رفض الدوحة تنفيذ المطالب الـ13 التي قدمتها لها الدول الأربع.

ولفت إلى أن زيارته المقررة للمنطقة يجب ألا تعتبر جهدا لـ”التوسط” بين الفريقين، فقال: “الكويت اضطلعت بدور الوسيط. ونحن ندعم الجهود الكويتية. ما أريده من الزيارة هو المساهمة في إقامة حوار بين الجانبين”.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها لرفع الحصار عن الدوحة، ومن بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر التي لم يتم افتتاحها رسميا بعد.

ورفضت السلطات القطرية الاستجابة لهذه المطالب، فيما انتقد الرئيس التركي قائمة المطالب المذكورة، واصفا إياها بـ”غير القابلة للتنفيذ مهما كانت الظروف”.