 أمريكا ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام السوري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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أمريكا ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام السوري

أمريكا ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام السوري
المناطق - وكالات

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بإضافة المجلس الوزاري الأوروبي 16 شخصًا إلى قائمة الذين استهدفتهم تدابير تقييدية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري.
وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بهذا الإجراء الذي يأتي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي تهدف بالمثل إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية على الشعب السوري، بما في ذلك هجوم خان شيخون في 4 أبريل.
وقالت “إن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن إجراءات العقوبات الأخيرة التي اتخذتها الدول الشريكة الأخرى، هي جزء من الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي لتحميل نظام الأسد المسؤول انتهاكه للمعايير العالمية القائمة منذ فترة طويلة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية”.

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