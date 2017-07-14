 انسحاب صحفي في “بي بي سي” من ندوة عن الجزيرة القطرية بسبب عدم الحياد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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انسحاب صحفي في “بي بي سي” من ندوة عن الجزيرة القطرية بسبب عدم الحياد

انسحاب صحفي في “بي بي سي” من ندوة عن الجزيرة القطرية بسبب عدم الحياد
المناطق - الرياض

انسحب الصحفي فرانك غاردنر، بقناة “بي بي سي” البريطانية، من ندوة عُقدت الاثنين حول مستقبل قناة الجزيرة القطرية، “لكونها مناظرة منحازة لطرف واحد”.
ووفق ما ذكره موقع “عرب نيوز”، فإنه كان من المقرر أن يترأس مراسل “بي بي سي” المناظرة التي احتضنها نادي فرونت لاين (الملتقى الخاص بالصحفيين في لندن)، قبل أن يقرر الانسحاب.

وكشف “عرب نيوز” أن غاردنر انسحب من المناظرة، التي كانت بعنوان “قضية الجزيرة”، بسبب مخاوف من من تحويل الجلسة لتصبح “محاولة دعائية من قطر وقناة الجزيرة دون وجود أي طرف يحقق التوازن في محاور جلسة النقاش”.

وانتقد مصدر داخل القناة البريطانية المنظمين القائمين على المناظرة، وذلك بسبب فشلهم في دعوة أي ضيف من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وضمت قائمة أعضاء لجنة المناظرة وضاح خنفر، المدير العام السابق لشبكة الجزيرة الإعلامية، وغايلز تريندل، المدير الإداري للجزيرة الإنجليزية، بالإضافة إلى ديفيد هيرست، مدير تحرير موقع “ميدل إيست آي”، وهو موقع يعتقد بأن قطر تتبنى تمويله.

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