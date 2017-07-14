 القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير طقس حار على معظم مناطق المملكة رئيس الفلبين يعد المسلمين بحكم ذاتي في الجنوب انسحاب صحفي في “بي بي سي” من ندوة عن الجزيرة القطرية بسبب عدم الحياد صورة ضفدع تفوز بمسابقة أجمل المخلوقات الطبيعية مصر تصدر شروطا جديدة لدخول القطريين أراضيها من الخميس أمريكا ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد النظام السوري أردوغان يزور السعودية والكويت وقطر الأسبوع المقبل “الخطوط السعودية” تنفي القبض على 7 من مضيفاتها لمحاولتهن تهريب 70 كرز دخان إلى المملكة “القحطاني”: تصريحات تميم عجلت بتأديب سلطة قطر واختزال القضية بها غير صحيح “الشورى” يرفض تخصيص نسبة من عائدات “ساهر” لدعم قسم الإسعاف بالمستشفيات الجامعة العربية تدين إجراءات الاحتلال في القدس وتحذر من صراع ديني

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير

القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير
المناطق - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة طعن مواطناً بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في منطقة عسير

ونصّ البيان على :أقدم أحمد بن موسى بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – على قتل قاسم بن حسن بن محمد الناشري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم واتفاقهم مع بقية الورثة على طلب القصاص من الجاني، وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة أبها بمنطقة عسير.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>