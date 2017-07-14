القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة طعن مواطناً بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما في منطقة عسير

ونصّ البيان على :أقدم أحمد بن موسى بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – على قتل قاسم بن حسن بن محمد الناشري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم واتفاقهم مع بقية الورثة على طلب القصاص من الجاني، وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء بمدينة أبها بمنطقة عسير.