 تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب

تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب
المناطق - تهاني الجهني
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك صرف مبلغ 32،405،427 ريالاً ،إعانات ومكافآت للطلاب والطالبات في مدارس المنطقة، للعام الدراسي الجاري بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المسوغة لصرفها.
وأفاد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري، أن الإعانات والمكافآت تشمل الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها والمدارس النائية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة.
وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة ستودع في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية.

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