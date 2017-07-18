أبواب الأقصى فُتحت بعد تدخل الملك سلمان.. أعطى مهلة 48 ساعة وقبل انتهائها فتح المحتل أبواب المسجد

ذكر مصدر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تدخل شخصيا لحل أزمة المسجد الأقصى بعد إغلاقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي عقب العملية التي نفذت قربه.

ونقل موقع “إيلاف” الإخباري عن مصدر وصفه بالكبير إن الاتفاق على إعادة فتح المسجد الأقصى أمام المصلين والسياح جاء عقب تدخل الملك سلمان عبر طرف ثالث هو الولايات المتحدة، وليس كما جاء في وسائل الإعلام.

وذكر المصدر أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد للسعودية عبر الولايات المتحدة بعدم المس بالوضع الراهن للأقصى.

وبشأن أجهزة الكشف عن المعادن، لفت المصدر الكبير الذي استند إليه الموقع إلى أن هذا “الأمر أصبح اعتياديا في الأماكن المقدسة بسبب الإرهاب الذي يضرب بدون تمييز وفي أكثر الأماكن قدسية للديانات المختلفة”.

وذكّر موقع “إيلاف” أن ما جرى لا يعد المرة الأولى “التي تتدخل فيها المملكة لإنقاذ الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، ففي العام 1982 تدخل المغفور له الملك فهد ابن عبد العزيز لدى رونالد ريغن شخصيا وأنقذ بذلك ما تبقى من المقاومة الفلسطينية في لبنان وتم عبور الراحل ياسر عرفات بسلام من بيروت إلى تونس”.