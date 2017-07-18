المطلق: أضاحي صدقات الأموات إهدار للملايين.. استغلوها في إعانة المحتاجين

طالب عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق بإعادة النظر في الملايين المهدرة سنويّا في قيمة الأضاحي صدقة عن الأموات.

ودعا إلى تبني مشروع خيري تُستثمر فيه تلك الأموال وتُصرف على الجمعيات الخيرية وفي علاج وإسكان الفقراء والمحتاجين.

وقال إن الأضحية مشروعة عن أهل البيت إلا أن الناس الآن يضحون عن الميت، ويتركون أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (على كل أهل بيت في كل عام أضحية)، فالأضحية المشروعة هي ذبيحة، يذبحها الإنسان أو أهل البيت لله تعالى. وتساءل: كم تظنون من أضاحٍ عن الموتى في السعودية سنويًّا؟ لو قلنا مليون أضحية، متوسط قيمتها 800 ريال، تساوي 800 مليون ريال، تذهب سنويًّا صدقة عن أموات ولو دُفع منها 400 مليون ريال لجمعيات ومكاتب مساعدة الشباب على الزواج، و200 مليون إعانة إيجار مساكن للفقراء، و200 مليون تُدفع لعلاج للمساكين والمعوزين، لكان خيرا.

وأضاف الدكتور المطلق وفقا لـ”عكاظ”: أدعو إلى أن يعاد النظر والتفكير في هذا الأمر، وأتمنى لو تتبنى جهة خيرية المشروع بدعم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، من خلال أخذ مقابل مالي عن الضحايا من الأموات، ويصرفونها في أشياء أنفع، وكل إنسان يعطيهم أضاحيه يُعلمونه أين أوجه صرفها، إما في علاج أو زواج، أو غيرهما». ولفت الشيخ المطلق إلى أن «المذاهب غير السُّنية -من غير أهل السنة والجماعة- يأخذون زكاة الفطر وغيرها نقدا؛ وبالتالي يوفرون أموالا ضخمة، وبعضها قد تُصرف في أشياء غير نافعة.