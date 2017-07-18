 الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 10 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 10 أشهر المطلق: أضاحي صدقات الأموات إهدار للملايين.. استغلوها في إعانة المحتاجين أبواب الأقصى فُتحت بعد تدخل الملك سلمان.. أعطى مهلة 48 ساعة وقبل انتهائها فتح المحتل أبواب المسجد مقترحات أممية جديدة لخطة تسليم ميناء الحديدة في اليمن “الجوازات”: لا رسوم على المرافقين في “الزيارة العائلية” انهيارات في صفوف الحوثيين على جبهة المخا الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين وظائف إدارية شاغرة للرجال و النساء في أمانة جدة دراسة تكشف أن الكريم يعيش سعيداً امير تبوك يلتقي اهالي المنطقة خلال جلسة سموه الاسبوعية تعليم تبوك يصرف أكثر من 32 مليون ريال مكافآت للطلاب القتل قصاصاً بجانٍ قتل مواطناً طعناً في عسير

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 10 أشهر

الدولار ينخفض لأدنى مستوى في 10 أشهر
المناطق - وكالات

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء متضررا من انهيار أحدث جهود الرئيس دونالد ترامب لإقرار قانون جديد للرعاية الصحية وذلك في سوق شديدة القلق إزاء وتيرة النمو الأمريكي.

وتصدر الدولار الأسترالي قائمة العملات المستفيدة من انخفاض العملة الأمريكية ليقفز 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية أن المجلس أصبح أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد.

وفي أربعة أسابيع انخفض الدولار ما يزيد على ثلاثة بالمئة وسط شكوك في قدرة مجلس الاحتياطي على زيادة أسعار الفائدة مجددا ومؤشرات على أن بنوك مركزية رئيسية تتحول صوب تشديد السياسة النقدية.

ومنذ ارتفاعه لأعلى مستوى في 14 عاما عند 103.82 في الثالث من يناير كانون الثاني وحتى بلوغه 94.830 اليوم فإن مؤشر الدولار منخفض 8.8 بالمئة. وزاد اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1517 دولار ليسجل أعلى مستوياته منذ مايو أيار من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياسته دون تغيير في مراجعته لأسعار الفائدة التي يجريها يوم الخميس في حين يتوقع كثير من المستثمرين أن يلمح البنك إلى تقليص التحفيز خلال الاجتماع التالي بشأن السياسة النقدية في سبتمبر أيلول.

وزاد الين، الذي عاني من التحول صوب تشديد السياسات النقدية عالميا، 0.4 بالمئة إلى 112.30 ين للدولار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>