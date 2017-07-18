 مدير تعليم الباحة : أندية فطن النوعية قنوات اتصال فاعلة لبناء فكر واعٍ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الباحة : أندية فطن النوعية قنوات اتصال فاعلة لبناء فكر واعٍ

مدير تعليم الباحة : أندية فطن النوعية قنوات اتصال فاعلة لبناء فكر واعٍ
المناطق-الباحة

قام المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة سعيد بن محمد مخايش بزيارة تفقدية لنادي فطن النوعي للبنين بمدرسة حطين المتوسطة ببلجرشي جال خلالها أروقة النادي وأطلع على خططه و وبرامجه المقدمة للمستفيدين من أبناء المجتمع المحلي ، كما ألتقى بأبنائه الطلاب مرتادي النادي وحاورهم حول ما يقدم لهم من برامج ودورات وبحث معهم احتياجاتهم التعليمية والترفيهية ومدى توافرها في النادي.
وأكد مخايش على الاهتمام بنوعية البرامج المقدمة من قبل مدربي النادي والتي تعنى بتكوين الاتجاهات الإيجابية وتنمية الذات لأبنائنا الطلاب مما يؤدي لوقايتهم من الأفكار المنحرفة والسلوكيات الخاطئة بتعزيز القيم الدينية والوطنية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي، مشيرا إلى أهمية أندية فطن النوعية في بناء قنوات اتصال فاعلة مع المجتمع المحلي مما يزيد دعم المجتمع لمثل هذه المبادرات التي أتت لتواكب ضرورة ملحة للتعامل مع انفتاح قنوات التواصل الاجتماعي للوصول بنهج طرق ناجعة من شأنها الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن وأهم ثرواته الحقيقة المتمثلة في أبنائه وبناته الطلاب والطالبات لَبِنات المجتمع ومنطلق بناء اقتصاده.
كما أعرب المدير العام عن ثقته في قائد النادي وزملائه المدربين في أن يحقق النادي أهدافه من خلال اشراك الطلاب في عملية صناعة الأنشطة وتنفيذها والإشراف عليها وتطوير القدرات للمستفيدين مما يحفز الاستثمار الأمثل لامكانات النادي وتوظيفها بالصورة المثلى الرامية إلى بناء الشخصية المتكاملة المنتجة والقادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة الدين والوطن من خلال إيجاد بيئة ماتعة تساعد الطالب على الإبداع والابتكار وتحقق معها قيم فطن الرائدة.
مقدما شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لاختيار تعليم الباحة في طليعة الإدارات التي تنفذ هذا البرنامج لأول مرة تحت شعار(صيف الوطن ..لجيل فطن ) متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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