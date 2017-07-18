أمير الباحة يؤكد ضرورة تسخير جميع الخدمات والمشروعات لخدمة المواطن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في جلسته الأسبوعية بقصر سموه بالبريدة في مدينة الباحة،أصحاب الفضيلة القضاة ومديري الإدارات الحكومية ومحافظي المحافظات ومشايخ القبائل ورؤساء المراكز وجمعاً من المواطنين.

وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بالخدمات التي تلامس احتياجات المواطن والمقيم وزوار ومصطافي المنطقة.

وأكد سموه، ضرورة تسخير جميع الخدمات والمشروعات لخدمة المواطن وأن تعود بالنفع والفائدة على أبناء وأهالي المنطقة , مبرزاً سموه ما تلقاه المنطقة من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ .

نوه سمو أمير منطقة الباحة، بالجهود التي تبذلها أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها لخدمة المواطن والمنطقة ، معرباً عن شكره لامين المنطقة الدكتور علي السواط ولجميع منسوبي الأمانة والبلديات .

حضر الاستقبال رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشيخ عبدالله بن أحمد القرني ، ومدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن علي آل هادي، ومدير عام مكتب سمو امير المنطقة أحمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة.