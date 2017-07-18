الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يشيد بمستشفى الملك فهد التخصصي والعمل على رفع مستوى رضا المستفيدين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس (الاثنين)، المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور يزيد العوهلي ومنسوبي المستشفى.

مشيداً بالتطور الذي شهده المستشفى خلال الفترة الماضية، مشدداً يحفظه الله على ضرورة العمل على رفع مستوى رضا المستفيدين، والحرص على تطوير برامج التوعية الطبية واستخدام أحدث الوسائل في ذلك، متمنياً سموه للعاملين ومنسوبي المستشفى التوفيق في تقديم الخدمة التي ترضي مستفيدي المستشفى وفق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.

من جهته ثمن المدير التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور يزيد العوهلي لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية ما تفضل به من توجيهات، مؤكداً العمل على تنفيذ توجيهات سموه في رفع رضا المستفيدين من خدمات المستشفى.