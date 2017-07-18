بلدية الخرج تعاقب مطاعم ومطابخ بسبب سوء النظافة

طبقت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج،الغرامة بحدها الأعلى على عدد من المطاعم والمطابخ خلال الجولات اليومية المكثفة ويأتي ذلك مع فترة إرتفاع درجات الحرارة وسوء تخزين المواد الغذائيةووجود أدوات للطبخ غير صالحة للإستعمال إضافة إلى سوء النظافة وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية .

وبين المهندس / أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج حرص الإدارات المعنية بالبلدية على مواصلة الحملات والتي تهم فيها الصحة العامة لما يتم تقديمه في المطاعم والمطابخ كون تأثر ما يتم تخزينه بالعوامل الطبيعية وتحولها إلى مواد ضارة على المستهلك وأنه لن يتم التهاون مع المطاعم في تطبيق الانظمة البلدية ، وأن وسائل التواصل بالبلدية تستقبل على مدار الساعة جميع البلاغات والشكاوي بهذا الخصوص.