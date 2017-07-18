 خادم الحرمين يستقبل فخامة الرئيس السوداني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل فخامة الرئيس السوداني

خادم الحرمين يستقبل فخامة الرئيس السوداني
المناطق_الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد المرافق لفخامته.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجداث الأحداث في المنطقة.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس السوداني والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وأصحاب المعالي الوزراء.

كما حضره من الجانب السوداني، معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبدالله فضل، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم غندور، ومعالي وزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس حاتم حسن بخيت، وسفير السودان لدى المملكة عبدالباسط السنوسي.

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