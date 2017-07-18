أمير الباحة يفتتح ورشة عمل ” دور الجودة في تحقيق رؤية المملكة 2030″

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم ً ورشة العمل ” دور الجودة في تحقيق رؤية المملكة 2030″، وذلك بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسن الأداء بمدينة الباحة.

ولدى وصول سموه مقر المركز تجول داخل إدارات وأقسام المركز واستمع إلى شرح عن مهامه وأنشطته .

بعد ذلك توجه سمو أمير الباحة إلى قاعة المحاضرات الرئيسية بالمركز ، حيث أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة ، تخلله كلمة لمدير المركز الدكتور بندر بن حمدان الزهراني رحب فيها بسموه والحضور ، موضحاً أن المركز يعمل وفق رؤيته التي تنص على أن يكون مركزاً داعماً للجودة وتطبيقاتها في المنطقة.

وبين أن المركز عقد 50 فعالية منذ افتتاحه قبل عامين ، تضمنت دورات تدريبية وورش عمل ومحاضرات للقطاع الحكومي والقطاع الخيري ، مشيراً إلى أن حضور سمو أمير الباحة لفعاليات ورشة دور الجودة في تحقيق رؤية المملكة 2030 يعد تأكيداً على حرص سموه واهتمامه بالجودة كأسلوب للتحسين المستمر في بيئة العمل.

ونوه بالتعاون المثمر من محافظي المحافظات ومدراء العموم بالإدارات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص الذين هم شركاء النجاح للمركز من خلال اهتمامهم بمفهوم الجودة وممارستها والتأكيد على أن تسمع الإدارة لصوت المستفيد الذي هو المرأة الحقيقية لعمليات وإجراءات الإدارة، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود تبنيه إنشاء المركز ودعم أنشطته المختلفة بتعاون مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة

بعد ذلك بدأت أعمال الورشة التي قدمها عميد معهد التصنيع المتقدم بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن مشبب الأحمري ، الذي قدم خلالها تعريفاً بالجودة ومفاهيمها، ورؤية المملكة 2030، وتحديد نقاط دعم الجودة لتحقيق الرؤية، كما أشارة إلى نقاط الالتقاء الواضحة بين مفاهيم وتطبيقات الجودة التي تدعم تحقيق الرؤية .

عقب ذلك شهد سمو أمير الباحة توقيع ثلاث اتفاقيات تفاهم على هامش الورشة، بين مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء وثلاث جهات حكومية خدمية تمثل أمانة منطقة الباحة، والشؤون الصحية، والإدارة العامة للتعليم

وتتلخص تلك الاتفاقيات في إيجاد سبل للتعاون والدعم بين الجهات الحكومية والمركز، وتقديم المركز لخبراته ذاتياً أو بالتعاون مع جهات أخرى لتقديم كل ما يسهم في تجويد العمل والتمكين من مفاهيم وتطبيقات الجودة،

عقب ذلك دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة موقع المركز الالكتروني على شبكة الانترنت ، الذي يعد نافذة جديدة للتواصل بين المركز والمجتمع ، ويقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لزوار الموقع .

وفي نهاية اللقاء كرم سموه محاضر الدورة ، كما تسلم سموه هدية تذكارية من مدير مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بهذه المناسبة.

حضر الورشة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة فضيلة الشيخ عبدالله بن احمد القرني ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن محمد آل هادي وأمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط ووكيل جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني ومحافظي المحافظات ورؤساء الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والخيرية بالمنطقة.