 كأول بلدية على مستوى منطقة عسير.. إطلاق البوابة الوطنية لخدمة “بلدي” في بلدية أحد رفيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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كأول بلدية على مستوى منطقة عسير.. إطلاق البوابة الوطنية لخدمة “بلدي” في بلدية أحد رفيدة

كأول بلدية على مستوى منطقة عسير.. إطلاق البوابة الوطنية لخدمة “بلدي” في بلدية أحد رفيدة
المناطق_عسير

أطلق رئيس بلدية محافظة احد رفيدة حزام بن قبلان بن جديع البوابة الوطنية للمجتمع البلدي “بلدي” لتوفر للمستخدمين الخدمات الإلكترونية لإصدار الرخص وجميع الإجراءات اللازمة لها.
وحيث إستمع رئيس البلدية لشرح مفصل عن البوابة من قبل الفريق المختص بتفعيل البوابة في منطقة عسير, بعد أن تم تدريب عدد من موظفي البلدية على آلية العمل على بوابة “بلدي” في الأمانة ليتم تدريبهم حالياً على رأس العمل وتطوير إستعمالهم للخدمة وتقديمها للمستفيدين منها بصورة واضحة وصحيحة.
ويعتبر نظام “بلدي” من الأنظمة البلدية التي أطلقتها وزارة الشئون البلدية والقروية الداعمة للمجتمع البلدي وذلك بالتكافل مع جهات القطاع المختلفة.
حيث تشمل البوابة الخدمات الإلكترونية وتتوفر بها خدمة الرخص المهنية وخدمة الرخص الإنشائية وخدمة إعتماد المخططات, والخدمات التفاعلية وتحتوي على تقييم رضا المستفيدين للخدمات البلدية والمشاركة المجتمعية في الأفكار والحلول للتحديات والمشاركة المجتمعية في تحسين القرار, كما يتوفر في الموقع المستكشف الجغرافي ودليل المكاتب الهندسية ودليل الإشتراطات والإجراءات.
وأكد ابن جديع بأن الوزارة عندما أطلقت منصة بلدي عبر البوابة الوطنية فإنها تهدف إلى تطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع انحاء المملكة وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية وتشجيع التشاركية لحلول أكثر فعالية وإنشاء مصدر رئيسي موثوق للمعلومات البلدية العامة والإحصائية.

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