أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة خلال جلسة سموه الأسبوعية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك مساء امس في القصر الحكومي اهالي المنطقة والقضاة ومشائخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وذلك في جلسة سموه الأسبوعية وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة تبوك بالجميع وتناول سموه في حديثة للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في المجالات الخدمية والتنموية مؤكداً سموه على ماتنعم به بلادنا ولله الحمد من أمن واستقرار وطمأنينة انعكست أثارها على المواطن ورفاهيته في ظل رعاية واهتمام القيادة الحكيمة رعاها الله هذا وقد رفع الجميع اصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهم الله والى أبناء الفقيد بوفاة صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن عبدالعزيز رحمه الله داعين المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني