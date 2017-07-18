 بدء القبول في برامج الماجستير والدبلوم التربوي بجامعة الأميرة نورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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بدء القبول في برامج الماجستير والدبلوم التربوي بجامعة الأميرة نورة

بدء القبول في برامج الماجستير والدبلوم التربوي بجامعة الأميرة نورة
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في علوم إدارة الأعمال، علوم الحوسبة، علوم التمريض، وكذلك في الدبلوم التربوي العالي في تخصص العلوم، الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وينتهي التقديم في يوم السبت 13 /11 / 1438هـ.
ويتضمن القبول مسار تحليل البيانات في علوم الحوسبة، ممارسة العلوم التمريضية المتقدمة في علوم التمريض، مساري ريادة الأعمال والإدارة المالية في الإدارة والأعمال، مسار العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية في الدبلوم التربوي.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا الدكتورة مشاعل المفيريج، أن برامج الماجستير في علوم إدارة الأعمال بمساريه -إدارة مالية وريادة أعمال- وعلوم الحوسبة والتمريض أتيحت بالتعاون مع جامعة مدينة دبلن لتفتح آفاقًا واسعة في استقطاب الكفاءات العالمية للإسهام في التنمية، محققة من خلالها رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الملتحقة في حال تخرجها من البرنامج ستحصل على شهادة من جامعة الأميرة نورة وكذلك شهادة من جامعة مدينة دبلن.
وأضافت أن الدبلوم التربوي العالي أتى بتعاون الجامعة مع المعهد الدولي للتعليم في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا بسنغافورة، إسهاماً من الجامعة في تطوير كفاءات معلمات اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم.
ودعت عميدة الدراسات العليا إلى الاستزادة بشأن التخصصات ومساراتها عبر الرابط
http://www.pnu.edu.sa/arr/Deanships/PostGraduate/Pages/PGP/AvailableProg…

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