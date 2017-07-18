 الإنهاك في العمل يؤثر على انتظام ضربات القلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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الإنهاك في العمل يؤثر على انتظام ضربات القلب

الإنهاك في العمل يؤثر على انتظام ضربات القلب
المناطق_الرياض

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن العمل لساعات طويلة قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة باضطرابات القلب الشائعة والمحتملة والأكثر خطورة. وقال الدكتور ميكا كيفيماكى أستاذ علم الأوبئة، في جامعة لندن إن النتائج تظهر ارتباط ساعات العمل الطويلة بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني (عدم انتظام ضربات القلب)، الأكثر شيوعا.
وأضافت، في بيان صحفي ، نشر في مجلة “القلب الأوروبية”، أن الرجفان الأذيني شكل منذ زمن طويل عامل خطر معروفا للسكتة الدماغية، هذا يمكن أن يكون أحد الآليات التي تفسر خطر الإصابة بالسكتة الدماغية التي لوحت سابقا بين العاملين لساعات طويلة.
وأوضح طبيب القلب أبور باتل، عالم كهرباء القلب في مستشفى “هارت” في مقاطعة “نورثويل هيلث” ببريطانيا، يلعب أسلوب الحياة دورا في تعزيز الرجفان الأذيني.
وفي هذه الدراسة، قامت مجموعة الباحثة كيمفيماكي، بتتبع نتائج ما يقرب من 85.500 شخص في كل من بريطانيا، الدانمارك، السويد، فنلندا.
وقد وجد الباحثون أن الأشخاص الذين عملوا لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع، كانوا أكثر عرضة بنسبة 40% للإصابة بالرجفان الأذيني في غضن 10 سنوات، مقارنة بأولئك الذين علموا ما بين 35 – 40 ساعة في الأسبوع.
وشدد الباحثون على أهمية التركيز على فقدان الوزن، والسيطرة على ضغط الدم المرتفع، جنبا إلى جنب وقف التدخين والتركيز على الحد من التوتر، ليس فقط لمنع الإصابة بالرجفان الأذيني، بل لتعزيز نمط حياة صحي بشكل عام.

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