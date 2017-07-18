 الأمير سعود بن نايف يؤكد على إبراز الموروث الثقافي لمحافظة القطيف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

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الأمير سعود بن نايف يؤكد على إبراز الموروث الثقافي لمحافظة القطيف

الأمير سعود بن نايف يؤكد على إبراز الموروث الثقافي لمحافظة القطيف
المناطق_عبد الله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة صباح أمس (الثلاثاء)، رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس الأستاذ أمجد بن علي الحبيب وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع يحفظه الله على تقريرٍ مختصر عن “مهرجان الدوخلة” الذي أقامته اللجنة خلال الأعوام الماضية وتعتزم تنفيذه هذا العام بإذن الله في عيد الأضحى المبارك، مشيداً سموه بما تقوم به لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس من فعاليات متنوعة تلبي احتياجات أهالي سنابس والمدن المجاورة لها في محافظة القطيف، منوهاً يحفظه الله بتنوع فعاليات المهرجان واهتمامها بفئات المجتمع المختلفة، مؤكداً على دمج التقنيات الحديثة بالموروث الشعبي للمنطقة الشرقية وما تزخر به المنطقة من عادات وتقاليد أصيلة ضمن تاريخها العريق، وإطلاع الأجيال الشابة على هذا الموروث الأصيل، متمنياً سموه للقائمين على المهرجان التوفيق في تقديم ما يلبي تطلعات أهالي محافظة القطيف.

من جهته أعرب رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسنابس أمجد الحبيب باسمه وباسم أهالي سنابس ومحافظة القطيف عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه واهتمامه بكل ما يخدم الموروث التراثي للمنطقة الشرقية، مؤكداً أن أهالي محافظة القطيف يثمنون دعم واهتمام سموه لكل ما يخدم المنطقة، وأنهم يقفون صفاً واحداً ضد الفئة الإرهابية الضالة التي سعت للتدمير والخراب، مؤكداً أن المواقف غير الشرعية للفئة الضالة لا تمثل العادات الأصيلة لأهالي القطيف، الذين عرفوا بالولاء لقيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- وأن هذه الفئة الباغية لم تجلب للقطيف وأهلها إلا الفتنة، سائلاً الله أن يرد كيدهم في نحورهم ويكفي الوطن شرهم. 

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