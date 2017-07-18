 الغذاء والدواء تنفذ 18 جولة تفتيش وترخص 2333 جهازاً طبياً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 24 شوّال 1438 هجريا, الموافق 18 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حدود تبوك بقطاعي ( الوجه و حقل) تنقذ شخص وطفل من الغرق أمير الباحة هناك خطط ستضع الباحة على خارطة طريق السياحة وستكون نموذجاً يحتذي به على مستوى المملكة الأمير سعود بن نايف في “الاثنينة”: هذه الدولة قامت على تنفيذ أحكام الشريعة.. وهي مستمرةٌ في ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية تنفذ فرضية مشتركة الأمير سعود بن نايف يؤكد على دعم مواهب الشباب وهواياتهم تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 المجلس البلدي بالدلم يبحث مع مسؤولين المياه مشكلة انقطاع الماء عن حي زميقه أمير القصيم ينوه بالمشاريع التقنية التي نفذتها إمارة المنطقة أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس المحكمة العامة ببريدة الأمير سعود بن نايف يؤكد على إبراز الموروث الثقافي لمحافظة القطيف الغذاء والدواء تنفذ 18 جولة تفتيش وترخص 2333 جهازاً طبياً الشورى يدين الإجراءات العبثية لقوات الاحتلال الإسرائيلية هيئة الرياضة تطلق خدمة إصدار تراخيص المراكز والصالات الرياضية إلكترونيا

الغذاء والدواء تنفذ 18 جولة تفتيش وترخص 2333 جهازاً طبياً

الغذاء والدواء تنفذ 18 جولة تفتيش وترخص 2333 جهازاً طبياً
المناطق_الرياض

نفذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال إجازة عيد الفطر 1438هـ 18 جولة تفتيشية على منشآت أجهزة ومنتجات طبية في الرياض وجدة للتأكد من سلامة الأجهزة الطبية ومراقبة تنفيذ هذه المنشآت للشروط والأنظمة، وصادرت الهيئة خلال الجولة 60 جهازاً ومنتجاً طبياً لعدم حصولها على شهادة الإذن بالتسويق في المملكة.
وأدرجت الإدارة التنفيذية للتسجيل والتراخيص بالهيئة 2447 منتجاً وجهازاً طبياً، قبلت منها 2333 منتجاً، ورفضت 114، ووافقت على إدراج 23 منشأة جديدة، بينما علقت 12 أخرى لعدم اكتمالها، في حين استقبلت 70 طلباً لترخيص منشأة واستيراد وتوزيع منتجات، تم تصديق الترخيص لـ24 طلباً فقط .
كما استقبلت طلبات للأذن بتسويق 1680 جهازاً تشخيصياً ومخبرياً وطبياً، وأعطت الإذن لـ 811 طلباً، بينما رفضت 869 منها .
وطبق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء شروط وأنظمة السلامة على شحنات من الأجهزة والمنتجات الطبية الواردة عن طريق منافذ المملكة، حيث تم الأذن بفسح 506 شحنات منتجات بينما رُفضت 49 منها لعدم التزام الموردين باشتراطات الفسح وعدم حصولهم على إذن بالتسويق بالمملكة ومخالفة اشتراطات النقل والتخزين للمواصفة الخاصة بالتردد الكهربائي –

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>