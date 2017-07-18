أمير القصيم يشهد حفل تكريم رئيس المحكمة العامة ببريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما لمسه طوال عمله بالمنطقة من رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ منصور الجوفان ، من حكمة في جميع توجهاته ، وتقصي الحقائق قبل إصدار الأحكام ، وغيرته على دينه ووطنه وقيادته ، ورفضه لكافة أشكال التطرف رفضاً قطعياً ، مقدراً له خدماته الجليلة في مرفق القضاء الحيوي والهام ، والمؤسس على كتاب الله وسنة رسوله.

وثمن سمو الأمير فيصل بن مشعل على ما قام به رئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني ، على إقامة هذه المناسبة ولمسة الوفاء لتكريم رئيس المحكمة السابق الشيخ منصور الجوفان ، داعياً الله عز وجل التوفيق والسداد لجميع القضاة ، وأن يحبس الصواب بين بصرهم وبصيرتهم ، وأن يكونوا معونة على الحق وتطبيق الأحكام وإنجاز المعاملات والقضايا للمواطنين ، سائلاً المولى جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ، ويديم على هذه البلاد أمنها وأمانها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

جاء ذلك بعد أن شهد سمو أمير منطقة القصيم مساء الاثنين حفل تكريم صاحب الفضيلة الشيخ منصور بن مسفر الجوفان بعد انتهاء فترة عمله رئيساً للمحكمة العامة ببريدة ، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بحضور رؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة.

وبدء الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، تلاه كلمة لرئيس المحكمة العامة ببريدة الشيخ إبراهيم الحسني ، نوه فيها بما يلقاه مرفق القضاء من دعم القيادة الرشيدة ، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر ورعايته حفل التكريم ، لافتاً إلى أن تكريم رئيس المحكمة السابق تقديراً ووفاءً لما قدمه من عمل خلال سنين أمضاها في مرفق القضاء ، مؤكداً أن الجميع من الأهالي والقضاة والعلماء أبوا إلا المشاركة في هذا التكريم عرفاناً بما قدمه رئيس المحكمة ، مشيراً إلى أن انتهاء فترة العمل بالوظيفة مدة نظامية ، أما العمل والحاجة والكفاءة باقية ما بقيت القدرة والحياة ، وأن التقاعد بوابة يطل منها على ميادين الحياة الفسيحة.

بعد ذلك ألقى محمد البشر كلمة أهالي مدينة بريدة ، ثمن فيها الجهود التي قام بها الشيخ منصور الجوفان طيلة فترة عملة رئيساً للمحكمة ، مشيراً إلى أن هذا التكريم من سمو أمير منطقة القصيم يعد وسام فخر واعتزاز لفضيلة الشيخ ولجميع القضاء بالمنطقة.

ثم ألقى كلمة المحامين الدكتور علي اليحيى ، أشاد في مستهلها بالجهود الموفقة والمضنية التي بذلها الشيخ منصور الجوفان طيلة فترة عملة رئيساً للمحكمة العامة ببريدة ، مشيداً بما لمسه المحامين منه إبان رئاسته للمحكمة من إخلاص في العمل ، وتفان لإنجاز ما أوكل إليه من مهمات ، مقدماً الشكر لرئيس المحكمة العامة ببريدة وأصحاب الفضيلة القضاة على إقامة هذا الحفل ، متمنياً للشيخ الجوفان دوام التوفيق.

عقب ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم ، الشيخ منصور الجوفان بدرع تذكاري بهذه المناسبة.

حضر الحفل ، معالي رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله المحيسن ، ووكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب وعدداً من المسؤولين ، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة.